Аргентина

В финале турнира Бока обыграла Банфилд.

В финальном матче Кубка Диего Марадоны Бока Хуниорс оказался сильнее Банфилда.

Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты Боки.

Отметим, что Кубок Диего Марадоны — бывший Кубок Лиги. Его переименовали в честь аргентинской легенды после его смерти.

Напомним, Марадона играл за Бока Хуниорс с 1981 по 1982 год.

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