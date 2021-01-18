В финале турнира Бока обыграла Банфилд.
ФК Бока Хуниорс, Getty Images
18 января 2021, 16:33
В финальном матче Кубка Диего Марадоны Бока Хуниорс оказался сильнее Банфилда.
Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удачливее оказались футболисты Боки.
Отметим, что Кубок Диего Марадоны — бывший Кубок Лиги. Его переименовали в честь аргентинской легенды после его смерти.
Напомним, Марадона играл за Бока Хуниорс с 1981 по 1982 год.
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