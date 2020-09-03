Аргентина

Клуб подтвердил положительные тесты на коронавирус у 18-ти футболистов.

Бока Хуниорс стал жертвой вспышки коронавируса — сообщает La Nacion.

После повторного теста клуб подтвердил заражение 18-ти футболистов первой команды и еще 8-ми сотрудников.

Все члены команды и обслуживающий персонал находятся на самоизоляции. Из футболистов с положительными результатами тестов 8 не имели симптомов, 6 ощущали некий дискомфорт, а у 4-х были легкие симптомы.

Под угрозой оказался матч Кубка Либертадорес против парагвайского Либертада, запланированный на 18 сентября.