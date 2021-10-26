Аргентина

Матиас Морла дал первые показания в суде по делу смерти легендарного футболиста.

Адвокат легендарного Диего Марадоны Матиас Морла дал первые показания в суде по делу о смерти экс-футболиста.

По словам Морлы, смерть одного из лучших футболистов в истории футбола наступила из-за неправильного лечения со стороны медиков.

"Врачами было сделано очень много ошибок. Они раздували Диего, пока его сердце не выдержало и просто не разорвалось. Я информировал о состоянии Марадоны, однако после смерти выяснилось, что в его теле скопилось очень много воды.

Решение семьи лечить Диего дома было очень странным, медики настаивали на том, чтобы оставить его в клинике. 16 ноября, накануне его смерти, я заметил очень странный голос у Марадоны. Он был через чур высоким и прерывистым, как у робота. Его дочери Далма и Джаннина бросили его умирать на произвол судьбы", — приводит слова Морлы Fox Sports.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в своем доме в Буэнос-Айресе.

Ранее сообщалось, что Барселона и Бока Хуниорс проведут матч памяти Марадоны.