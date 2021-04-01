Англия

Наставник "горожан" высоко отозвался о своем подопечном.

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о значимости Серхио Агуэро для английского футбола.

"Марадона покорил Италию, Месси – Испанию, а Агуэро – Англию. Их цифры говорят сами за себя.

Когда в тебе все время пылает огонь, как в Серхио, то ты часто добываешь результат для команды в одиночку.

Он невероятный парень, у нас есть еще полтора месяца, чтобы завоевать трофеи с вместе с ним. Такую легенду невозможно заменить", — сказал испанский специалист.

Ранее главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о форварде Манчестер Сити Серхио Агуэро, который по окончании сезона покинет клуб.

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