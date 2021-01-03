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Football.ua представляет интервью понтифика для La Gazzetta dello Sport. Тот редчайший случай, когда глава католической церкви говорит о спорте вообще и футболе в частности.

Папа Римский Франциск родился в Аргентине в 1936 году. Его гражданское имя – Хорхе Марио Бергольо. Как практически любой аргентинец, в молодости он был футбольным болельщиком, поддерживая столичный Сан-Лоренсо, один из сильнейших клубов страны. Символично, что симпатии будущего Папы были обращены к команде, названной в честь Святого Лаврентия. Упоминающийся в интервью стадион Эль Гасометро вмещал 75 тысяч зрителей и до 1979 года принимал домашние матчи Сан-Лоренсо.

Разговор понтифика с журналистом "Гадзетты" получился насыщенным и продолжительным. Здесь приведены отрывки, посвящённые футболу, а также другие интересные моменты, касающиеся взглядов Папы Франциска на спорт.

Папа Франциск: "Мой спорт – это мяч из тряпья"

Папа приходит вовремя. Заходит в приёмную резиденции Санта Марта твёрдым шагом и со своей характерной тёплой улыбкой. Он без маски, сохраняет безопасную дистанцию, но его эмоции побуждают чувствовать себя как дома. Он рассказывает о своём детстве, когда играл в футбол тряпичным мячом. Ему этого хватало – как играть, так и развлекаться. Резюме его спорта, метафора его апостольства. Он рассказывает о начале своей любви к спорту, когда он вместе с папой ходил на стадион, чтобы болеть за Сан-Лоренсо. Говорит нам о Бартали и Марадоне… Затем разговор взлетает выше, касаясь всех тем спорта – таких, как момент роста, как аскетичный способ сделать себя лучше. Явное осуждение допинга, обязательства, необходимость объединяться в команду. Франциск отвечает на все наши вопросы и в завершение вручает нам наиболее подробный и глубокий документ, который Папа когда-либо "писал" о нашем мире. Мире спорта.

- Святой отец, вы рассказывали, что ещё ребёнком ходили вместе с родителями на стадион, чтобы смотреть футбольные матчи.

- Очень хорошо помню и с радостью вспоминаю, как всей семьёй отправлялись на стадион, Эль Гасометро. Помню в общих чертах чемпионат 1946 года, который выиграл мой Сан-Лоренсо. Помню дни, проведённые за просмотром футбола и счастье, когда мы, дети, возвращались домой: ликование, радость на лице, адреналин в крови. У меня есть и другое воспоминание, о мяче из тряпок: кожаный стоил денег, а мы были бедняками, резиновые мячи тогда не были привычными, но нам хватало и тряпичного мяча, чтобы развлечься и творить практически чудеса, играя на площадке возле дома. Когда я был маленьким, мне очень нравился футбол, но я не играл лучше всех. Я был из тех, кого в Аргентине называют "pata dura", "тяжёлая нога". Поэтому я всегда играл в воротах. Но быть вратарём – настоящая школа жизни. Вратарь должен быть готов отвечать на угрозы, которые могут появиться в любой момент. Также я играл в баскетбол. Мне нравился этот спорт, поскольку мой отец выступал за баскетбольную команду Сан-Лоренсо.

- Спорт – это также праздник. Нечто вроде литургии, ритуалов, принадлежности. Недаром же говорят о "спортивной вере".

- Спорт – это всё то, о чём мы говорили: усталость, мотивация, развитие общества, единство правил. Кроме того, это развлечение: кореографии на стадионах, надписи на земле, когда проезжают велосипедисты, баннеры в поддержку спортсменов во время соревнований. Трубы, ракеты, барабаны. Спорт, когда он живёт полной жизнью – это праздник: мы встречаемся, радуемся, плачем, чувствуем принадлежность к команде. "Принадлежность" означает, что в одиночку не так хорошо жить, радоваться, праздновать. Любопытно также, что некоторые люди углубляются в свою память через спортивные события: "Это был год, в котором команда выиграла чемпионат, спортсмен выиграл соревнование. Год Олимпиады, год чемпионата мира". В какой-то степени спорт – это опыт людей и их увлечений, личная и коллективная память. Возможно, именно эти элементы дают нам возможность говорить о "спортивной вере".

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- Спортивная динамика, как и сама жизнь, состоит из побед и поражений.

- Выигрывать и проигрывать – два слова, имеющие противоположные значения: всем нравится выигрывать и никому не нравится проигрывать. Победа содержит азарт, который даже трудно описать, но и в поражении есть нечто чудесное. Для тех, кто привык к победам, велик соблазн почувствовать себя непобедимым: иногда победа ведёт к высокомерию. Поражение, напротив, способствует размышлениям: мы задаёмся вопросом о причине неудачи, проверяем совесть, анализируем проделанную работу. Вот почему из определённых неудач рождаются великолепные победы – выявив ошибку, зажигается жажда искупления. Мне также хотелось бы сказать, что тот, кто побеждает, не знает, что такое – проигрывать. Это не просто игра слов: спросите у бедняков.

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- Кого из спортсменов вы больше всего цените?

- Попрошу вас не требовать от меня конкретных имён: неприятно выбирать одних в ущерб другим. Однако я ценю тех, кто осознаёт ответственность своего таланта в любой спортивной дисциплине. Чемпион становится моделью для вдохновения других, музой, контрольной точкой. Важно, чтобы спортсмены знали: их слова и поведение могут повлиять на тысячи людей. Есть очень красивые моменты. Воспользуюсь случаем, чтобы отблагодарить ребят из национальной сборной Италии, которые вместе с главным тренером каждый год посещают детей в больнице Папы Римского, особенно тех, кто болеет онкологией. Возможности реализовать мечты малышей, которые страдают, случаются также в других больницах и других странах. Однако, когда чемпион забывает об этом измерении, то теряет красоту бытия как таковую и возможность гарантировать, что те, кто берёт его за образец, смогут расти, совершенствоваться и в свою очередь становиться чемпионами. Желаю чемпионам научиться ценнейшему качеству: умеренности и умению не терять чувства меры. Лишь таким образом можно достичь столь важных ценностей, как честность, справедливость и целеустремлённость. Это уже немало.

- Футбол, как и весь спорт, совсем недавно оплакивал уход Марадоны, признанного одним из лучших футболистов всех времён. Что он значил для вашей страны Аргентины?

- Я встретил Диего Армандо Марадону по случаю товарищеского Матча мира в 2014 году: с радостью вспоминаю всё, что Диего сделал для Scholas Occurrentes – фонда, который заботится о нуждающихся по всему миру. На поле он был поэтом, великим чемпионом, даровавшим радость миллионам людей как в Аргентине, так и в Неаполе. Кроме того, он был очень хрупким, ранимым человеком. У меня есть личное воспоминание, связанное с Чемпионатом мира 1986 года, который Аргентина выиграла именно благодаря Марадоне. Я находился во Франкфурте, и это был непростой момент, поскольку я изучал язык и собирал материал для моей научной работы, из-за чего у меня не было возможности смотреть финал чемпионата. Лишь день спустя я узнал о об успехе Аргентины в матче с Германией, когда одна японская девушка во время лекции по немецкому языку написала на доске: "Viva l’Argentina". Для меня это была победа в одиночестве, поскольку мне не было с кем разделить радость этого спортивного успеха. Радость становится прекрасной, если вы можете ей поделиться. Когда мне сказали о смерти Марадоны, я помолился за него и выслал его семье католические чётки вместе со словами утешения.

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- Тренировки – путь к совершенству и отправная точка для улучшения самого себя.

- Чемпионы не создаются в лабораториях. Иногда это всё-таки случалось, и мы при всём желании не можем быть уверены, что это не повторится снова. Но время разоблачает истинные таланты тех, кто был создан, ведь чемпион рождается и укрепляется тренировками. Допинг в спорте – это не просто жульничество, это кратчайший путь к потере достоинства.

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- Вы – большой поклонник футбола и в детстве болели за Сан-Лоренсо. Спорт, однако, не ограничивается футболом.

- Мы знаем, что в каждом уголке мира, даже самом бедном и удалённом, может хватить только мяча, чтобы люди начали улыбаться. Возможно, поэтому футбол занимает львиную долю популярности. Это напоминает происходящее дома между братьями: всегда найдётся тот, кто считает себя важнее других. Но, конечно, мир спорта – созвездие с изобилием звёзд. Я играл также в баскетбол, и мне это очень нравилось. Или, например, регби: даже будучи суровым видом спорта, он никогда не бывает жесток. Лояльность и уважение, присущие этому спорту, часто становятся образцом поведения. Я говорю о "третьем тайме" после матча, когда все игроки обеих команд приветствуют друг друга рукопожатиями. Так и должно быть: необходимо вкладывать душу в игру, но, когда она завершилась, иметь смелость протянуть руку сопернику. Это не война между врагами, а лишь соревнование между соперниками по игре. Тем видам спорта, которые считаются второстепенными, иногда найдётся чему научить футбол.

Автор интервью: Пьер Бергонци, La Gazzetta dello Sport

Перевёл: Сергей Шевченко, Football.ua