Аргентина

31-річний футболіст може повернутися до чемпіонату Аргентини.

Колишній нападник Шахтаря Факундо Феррейра близький до переходу в Індепендьєнте, повідомляє locoxelrojo.com.

За інформацією джерела, 31-річний футболіст буде орендований у Тіхуани за 400 тисяч євро з опцією викупу. При цьому, потрібно ще узгодити деякі деталі угоди.

У складі Тіхуани Феррейра провів 14 матчів та забив один гол.

Нагадаємо, що з 2013 до 2018 року Феррейра виступав за донецький Шахтар. У проміжку також була оренда Ньюкасл.