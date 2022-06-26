31-річний футболіст може повернутися до чемпіонату Аргентини.
ФАКУНДО ФЕРРЕЙРА, GETTY IMAGES
26 червня 2022, 19:59
Колишній нападник Шахтаря Факундо Феррейра близький до переходу в Індепендьєнте, повідомляє locoxelrojo.com.
За інформацією джерела, 31-річний футболіст буде орендований у Тіхуани за 400 тисяч євро з опцією викупу. При цьому, потрібно ще узгодити деякі деталі угоди.
У складі Тіхуани Феррейра провів 14 матчів та забив один гол.
Нагадаємо, що з 2013 до 2018 року Феррейра виступав за донецький Шахтар. У проміжку також була оренда Ньюкасл.