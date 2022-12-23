Україна

Руслан Фомін вивчився на тренера.

Член тренерського штабу харківського Металіста Руслан Фомін успішно склав іспит та отримав тренерський диплом UEFA категорії "B". Про це повідомляє телеграм-канал клубу.

Отримавши диплом цієї категорії тренер може працювати на посаді головного тренера команд другої ліги та асистентом в першій лізі.

"Від імені клубу та вболівальників вітаємо Руслана Миколайовича з черговою сходинкою у кар’єрі та бажаємо подальших успіхів у навчанні та роботі", — йдеться у повідомленні клубу.

Раніше ми писали, що Ротань та Гусєв отримали дипломи УЄФА категорії PRO.