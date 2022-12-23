Англія

Француз лікується після травми.

Півзахисник Челсі Нголо Канте все ще відновлюється після пошкодження та не допоможе команді найближчим часом.

Як повідомляє Фабріціо Романо, посилаючись на слова Грема Поттера, французький гравець відновиться лише ближче до кінця лютого або початку березня.

Крім того, стверджується, що впевненість в тому, що Нголо Канте залишить команду на правах вільного агента, зростає.

31-річний півзахисник востаннє виходив на поле 14 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте хоче підписати попередній контракт із Барселоною взимку.