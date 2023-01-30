Аргентина

Лео — про здобутки аргентинської збірної.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу на чемпіонаті світу 2022 року, а також згадав тяжкі часи, коли йому діставалось за невдачі головнох команди країни.

"Чому я сказав Антонелі "ось і все"? Тому що все закінчилося після стількох років страждань. Були часи, коли я багато страждав зі збірною, було багато розчарувань, програних фіналів. Я отримував багато критики різного штибу. І моя сім’я постраждала набагато більше, ніж я.

Тепер коло замкнулося — ми виграли Кубок Америки, чемпіонат світу. Ось і все. Нічого не залишилося", — сказав Мессі в ефірі радіостанції Urbana Play.

Раніше Мессі вибачився за грубість на адресу форварда збірної Нідерландів Ваута Веггорста.