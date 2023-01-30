Українець офіційно представлений в якості гравця кіпрського клубу.
Громов - гравець Аека, офіційний сайт Аека
30 січня 2023, 20:40
25 січня український нападник Артем Громов підписав контракт з АЕКом з міста Ларнака. Футболіст підписав контракт на 1,5 року. Перехід відбувся на правах вільного агента.
Тепер кіпрський клуб представив Громова в якості гравця своєї команди.
Нагадаємо, першу половину сезону 33-річний форвард провів у Дніпрі-1.
Усього на його рахунку 1 гол у 14 іграх за дніпрян. Також Громов виступав за Зорю, Динамо, Ворсклу та клуб з країни-терористки, назву якого немає сенсу згадувати.