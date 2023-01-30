Аргентина

Лео шкодує про свої вчинки.

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі вперше прокоментував скандальний епізод після матчу з Нідерландами в чвертьфіналі чемпіонату світу. Нагадаємо, матч закінчився сутичками, а прямо під час флешінтерв'ю Лео грубо звернувся до Ваута Веггорста та нагримав на нього.

"Я не планував це, просто так сталося в той момент. Я знав усе, що нідерландці казали перед грою, я чув заяви ван Гала. Навіть деякі з моїх партнерів казали мені: "Ти бачив, що вони говорять".

Коли все це закінчилося... Мені не подобається те, що я зробив – ті слова "йди звідси" і таке інше. Але зрозумійте, це моменти великої напруги, багато емоцій і все відбувається дуже швидко. Реагуєш як реагуєш, ми тоді взагалі про це не думали. Це в минулому. Мені не подобається залишати цей образ, але такі речі теж трапляються", – зізнався Мессі в інтерв'ю TyC Sports.

Нагадаємо, той поєдинок завершився внічию в основний час, а по пенальті Аргентина подужала суперника.