Іспанія

Італієць залишився без роботи.

Керівництво Валенсії та головний тренер команди Дженнаро Гаттузо за обопільною згодою принили співпрацю, повідомляє офіційний сайт левантійців.

"Клуб хоче подякувати тренеру за його відданість і роботу протягом цих місяців під керівництвом першої команди та побажати йому удачі в майбутньому", — йдеться у заяві "кажанів".

Команда повернеться до тренувань цього вівторка, 31 січня, під керівництвом Воро Гонсалеса.

Зазначимо, що наразі Валенсія знаходиться на 14 сходинці після 18 зігранних поєдинків, в яких команда набрала 20 очок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Валенсія може підсилити склад завдяки орендній угоди щодо Сауля.