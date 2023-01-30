Півзахисник може змінити команду.
Жлоржиньйо, getty images
30 січня 2023, 21:02
Арсенал доволі активно працює в поточне трансферне вікно над підсиленням складу й не збирається зупинятись.
Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн, "каноніри" розглядають можливість підписання півзахисника Челсі Жоржиньйо.
Контракт гравця збірної Італії з "пенсіонерами" діє до літа 2023 року, тому Челсі може продати його за зниженою ціною.
Зазначимо, що гравець бразильського походження в цьому сезоні провів 25 матчів, в яких відзначився трьома голами.
Нагадаємо, раніше агент півзахисника Челсі Жоржиньйо підтвердив надходження пропозиції про продовження контракту та торкнувся можливості повернення гравця в Наполі.