Аргентина

Епатажний голкіпер пояснив, як вдалось виграти чемпіонат світу.

Голкіпер збірної Аргентини Еміліано Мартінес прокоментував успіхи "альбіселесте" останніми роками. Зокрема, кіпер висловився щодо виграшу Кубку світу.

"На мою думку, ми не найкращі в історії. Пам'ятаю, як я запитав Лео Мессі, чим ця команда відрізняється від тієї, що була 2014-го. Я пам'ятаю збірну, яка 2006-го програла Німеччині по пенальті. Там виступали чудові гравці, вони показували дуже добрий футбол.

Єдина відмінність полягає в тому, що нам пощастило перемогти. Нам пощастило виграти Кубок Америки. Це поєднало всіх. Потім ми зіграли фінал на Уемблі, на якому було 80 тисяч аргентинців. Тоді нам пощастило, що все так склалося. На чемпіонаті світу – також. Нам пощастило виграти дві серії пенальті. Не було такого, що ми грали в тікі-таку та вигравали кожен матч із рахунком 3:0.

На відміну від попередніх збірних нам пощастило вигравати. 2014-го збірна грала у фіналі чемпіонату світу, і м'яч не йшов у ворота. Лео сказав мені, що збірна була такою ж, і тільки в цьому полягає єдина відмінність.

Для когось ми стали найкращою збірною Аргентини в історії, але не для мене. Але якщо ми ще раз повторимо цей успіх, тоді я погоджуся. Доки ми не зробимо це знову, мені складно погодитися", – сказав воротар Астон Вілли та збірної Аргентини.

Нагадаємо, Франція поскаржилась на Емі Мартінеса за дивакувату витівку на адресу Мбаппе після фіналу чемпіонату світу.