Україна

У Карпат новий постачальний спортивного екіпірування.

Футбольний клуб Карпати розпочав співпрацю з новим технічним партнером Nike. Одним із визначальних критеріїв при виборі технічного партнера став повний вихід компанії Nike із російського ринку, повідомляє пресслужба клубу.

Причиною такого рішення стала відсутність чіткої позиції компанії Joma щодо припинення роботи на російському ринку.

Директор з маркетингу ФК Карпати Юрій Зелик відзначає: "Ми плануємо отримати нову форму до початку весняної частини чемпіонату. Позаяк, зміна форми є тривалим процесом, то у березні наші футболісти гратимуть товариські матчі ще у старій формі. Далі заплановане поступове оновлення форми та спортивного екіпірування дитячо-юнацьких команд клубу. ФК Карпати не хочуть мати жодного зв'язку з компаніями, які досі працюють ринку країни-терориста", — цитує Зелика офіційний сайт "левів".