У цю міжнародну паузу "синьо-жовті" проведуть два контрольні матчі.
УАФ
24 березня 2023, 11:00
Сьогодні, 24 березня, молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти національної команди Данії.
Нагадаємо, молодіжка проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині під керівництвом Василя Кардаша та Олександра Мелащенка.
Збори пройдуть з 20 по 27 березня і за цей час "синьо-жовті" проведуть два спаринги.
У першій грі Україна зустрінеться з Данією. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.
Онлайн трансляція:
Свій наступний матч Україна проведе проти Італії. Гра пройде 27 березня.