U-21

У цю міжнародну паузу "синьо-жовті" проведуть два контрольні матчі.

Сьогодні, 24 березня, молодіжна збірна України проведе контрольний матч проти національної команди Данії.

Нагадаємо, молодіжка проводить навчально-тренувальний збір у Туреччині під керівництвом Василя Кардаша та Олександра Мелащенка.

Збори пройдуть з 20 по 27 березня і за цей час "синьо-жовті" проведуть два спаринги.

У першій грі Україна зустрінеться з Данією. Стартовий свисток пролунає о 15:30 за київським часом.

Онлайн трансляція:

Свій наступний матч Україна проведе проти Італії. Гра пройде 27 березня.