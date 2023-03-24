Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст може пропустити кілька тижнів через травму.

Захисник збірної Данії та Барселони Андреас Крістенсен може пропустити найближчі матчі збірної та клубу через травму. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

26-річний данець отримав пошкодження у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Фінляндії (3:1), після чого його замінили на 18 хвилині.

За інформацією джерела, у футболіста "блаугранас" проблеми із задньою поверхнею стегна, через що він може вилетіти на кілька тижнів.

Цього сезону Крістенсен провів 25 матчів у складі Барселони, в яких відзначився одним асистом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Данія — Фінляндія.