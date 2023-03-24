Футболіст може пропустити кілька тижнів через травму.
Андреас Крістенсен, Getty Images
24 березня 2023, 10:45
Захисник збірної Данії та Барселони Андреас Крістенсен може пропустити найближчі матчі збірної та клубу через травму. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
26-річний данець отримав пошкодження у стартовому матчі відбору Євро-2024 проти Фінляндії (3:1), після чого його замінили на 18 хвилині.
За інформацією джерела, у футболіста "блаугранас" проблеми із задньою поверхнею стегна, через що він може вилетіти на кілька тижнів.
Цього сезону Крістенсен провів 25 матчів у складі Барселони, в яких відзначився одним асистом.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Данія — Фінляндія.