Це була перша гра збірної Аргентини після тріумфу на минулому ЧС-2022 у Катарі.
Аргентина - Панама, Getty Images
24 березня 2023, 07:30
Сьогодні вночі збірна Аргентини у товариському матчі впевнено обіграла національну команду Панами з рахунком 2:0.
Перемогу команді Ліонеля Скалоні принесли забиті м'ячі у виконанні Тьяго Альмади та Ліонеля Мессі, які забили на заключних хвилинах зустрічі.
Для аргентинців це була перша гра після тріумфу на минулому ЧС-2022 у Катарі.
Свій наступний матч Аргентина проведе проти Кюрасао, а Панама зустрінеться із Коста-Рікою.
Аргентина – Панама 2:0
Голи: Альмада, 78, Мессі, 89.