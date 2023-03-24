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Це була перша гра збірної Аргентини після тріумфу на минулому ЧС-2022 у Катарі.

Сьогодні вночі збірна Аргентини у товариському матчі впевнено обіграла національну команду Панами з рахунком 2:0.

Перемогу команді Ліонеля Скалоні принесли забиті м'ячі у виконанні Тьяго Альмади та Ліонеля Мессі, які забили на заключних хвилинах зустрічі.

Для аргентинців це була перша гра після тріумфу на минулому ЧС-2022 у Катарі.

Свій наступний матч Аргентина проведе проти Кюрасао, а Панама зустрінеться із Коста-Рікою.

Аргентина – Панама 2:0

Голи: Альмада, 78, Мессі, 89.