Франция

Раніше Лео припустив, що ЧС-2022 став для нього останнім.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні вважає, що зможе переконати Лео Мессі зіграти на чемпіонаті світу, який відбудеться у 2026 році. На той момент іконі аргентинського футболу виповниться 39 років.

"Лео в порядку, він готовий грати та продовжувати приїжджати до збірної. Поки він не заявить протилежне, продовжимо його викликати.

Коли він змінить свою позицію, я намагатимусь його переконати", – сказав Скалоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Скалоні — найкращий тренер 2022 року FIFA The Best.