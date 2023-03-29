В аргентинця понад 100 голів за збірну.
ЛІОНЕЛЬ МЕССІ, GETTY IMAGES
29 березня 2023, 11:47
Хет-трик Мессі допоміг Аргентини завдати нищівної поразки Кюрасао (7:0) у товариському матчі. Для аргентинця це 57-й хет-трик у кар'єрі.
Також він подолав позначну у 100 голів за збірну. До матчу з Кюрасао у Лео було 99 м'ячів, тепер — 102. В історії це третій гравець зі 100+ голами за збірну.
Більше лише у лідера збірної Португалії Кріштіану Роналду – 122 голи, і ексфорварда збірної Ірану Алі Даеі – 109 голів.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі може перейти в клуб із Саудівської Аравії, якщо зароблятиме більше Роналду.