Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Слова героя поєдинку проти іспанців.

Півзахисник збірної Шотландії Скотт Мактоміней прокоментував перемогу над Іспанією у відборі на Євро-2024.

"Ми зробили все дуже добре. Ми знали, що суперник володітиме м’ячем, а головний тренер сказав, щоб ми були обережними, коли у нас будуть моменти. У нас було достатньо шансів, щоб справді нашкодити їм та забити кілька голів.

У дитинстві я був атакувальним півзахисником, тому мені подобається грати в штрафному суперника. Я повинен продовжувати це робити. Я знаю, що можу більше забивати та робити асистів.

Це такий день, який люди пам’ятатимуть й через 20-30 років. Ми не можемо вдосталь подякувати вболівальникам", - цитує хавбека офіційний сайт УЄФА.

Після двох перемог поспіль збірна Шотландії очолює квартет А з 6 очками. У групі з британцями також Іспанія, Норвегія, Грузія та Кіпр.