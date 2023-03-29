Організатори змагань запропонували на вибір чотири варіанти.
Букайо Сака, Getty Images
29 березня 2023, 09:56
Другий тур кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 залишився позаду.
Команди встигли зіграти 23 матчі, у яких загалом було забито 60 голів.
Найбільш результативним при цьому стала гра поміж Ліхтенштейном та Ісландією (0:7).
Організатори змагань у підсумку відібрали чотири найбільш видовищні результативні постріли, і запропонували вболівальникам обрати серед них найкращий.
– Букайо Сака (Англія) — проти України (2:0);
– Владислав Морозов (Білорусь) — проти Румунії (1:2);
– Андрей Бурке (Румунія) — проти Білорусі (2:1);
– Асхат Тагиберген (Казахстан) — проти Данії (3:2);
Проголосувати за автора найкращого гола в першому турі відбору до чемпіонату Європи-2024 можна нижче в цьому матеріалі та на офіційному сайті УЄФА.