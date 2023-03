Другий тур кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи-2024 залишився позаду.

Команди встигли зіграти 23 матчі, у яких загалом було забито 60 голів.

Найбільш результативним при цьому стала гра поміж Ліхтенштейном та Ісландією (0:7).

Організатори змагань у підсумку відібрали чотири найбільш видовищні результативні постріли, і запропонували вболівальникам обрати серед них найкращий.

– Букайо Сака (Англія) — проти України (2:0);

– Владислав Морозов (Білорусь) — проти Румунії (1:2);

– Андрей Бурке (Румунія) — проти Білорусі (2:1);

– Асхат Тагиберген (Казахстан) — проти Данії (3:2);

⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă...



Who gets your vote for Goal of the Round? 🗳️@AlipayPlus | #EQGOTT