Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст дебютував у грі із Шотландією.

У рамках відбору до чемпіонату Європи-2024 збірна Іспанії сенсаційно програла Шотландії з рахунком 0:2.

Цей вечір, незважаючи на невтішний рахунок, став знаковим для 29-ічного захисника Давіда Гарсії, який дебютував за "червону фурію".

Гравець, який у чемпіонаті Іспанії представляє Осасуну, став найстаршим дебютантом серед захисників національної команди Іспанії за 17 років.

Гарсії на момент матчу виповнилось 29 років та 42 дні. До цього найстаршим гравцем, який вперше зіграв за збірну Іспанії, був Хаві Наварро.

Наварро дебютував у 2006 році у спарингу проти збірної Румунії - йому було 32 роки та 282 дні.