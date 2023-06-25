Аргентина

Аргентинець — про найголовніше досягнення в кар'єрі.

Чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі розповів, що перемога на катарському мундіалі стала найголовнішим здобутком в його кар'єрі.

"Я реалізував найважливішу свою мету – виграв чемпіонат світу. Я ніколи не думав про індивідуальні нагороди і завжди ставив колектив вище за все інше.

Я реалізував цю мету, і це чудове завершення визначної кар'єри", – сказав нападник збірної Аргентини в інтерв'ю beIN Sports.

Раніше стала відома дата дебюту Мессі за Інтер Маямі.