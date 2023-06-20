Северная Америка

Контракт аргентинця з клубом МЛС оцінюється в 50-60 мільйонів доларів на рік.

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі вперше зіграє за клуб МЛС 22 липня. Про це розповів керуючий власник клубу Хорхе Мас.

Свій перший матч у футболці американського клубу 35-річний аргентинець проведе проти Круса Асуля в рамках групового етапу турніру Leagues Cup, в якому, крім клубів МЛС, беруть участь команди з чемпіонату Мексики.

Матч пройде на модернізованому стадіоні DRV PNK, тимчасовому домі команди у Форт-Лодердейлі, доки Інтер не має свого постійного стадіону у Маямі. За словами Маса, новий стадіон планують побудувати до 2025 року.

"Ми вже уклали контракт на модернізацію кутів стадіону DRV PNK, що має збільшити місткість арени приблизно на 3000-3200 місць (буде близько 22 000 місць — прим.). Ми повинні впоратися з цим протягом наступних чотирьох тижнів. Кожен квиток буде розпродано. Попит на квитки вдесятеро більший, ніж ми можемо задовольнити", — наводить слова Маса Miami Herald.

За інформацією Miami Herald, Мессі зароблятиме в Інтері 50-60 мільйонів доларів на рік. Також Ліонель отримає додаткові бонуси та капітал у клубі, коли він його покине.

На даний момент Інтер посідає останнє місце у турнірній таблиці Східної конференції МЛС. Свій наступний матч команда з українцем Сергієм Кривцовим проведе 25 червня о 2:30 за київським часом. Суперником буде Філадельфія Юніон.