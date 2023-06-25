Україна

ФК Севастополь отримав сертифікат для участі у другій лізі рф.

Бажання чиновників із країни-агресора залучити до змагань на території російської федерації команди з тимчасово окупованого Криму не залишилося поза увагою Української асоціації футболу. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

За останні півроку УАФ неодноразово реагувала на такі ганебні ініціативи, підтверджуючи свою позицію в офіційних листах на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно та президента УЄФА Александера Чеферіна.

"Ми довели до вашого відома подробиці щодо чергових протиправних дій російської терористичної держави та рфс щодо української держави та футболу, зокрема спроби інтеграції футбольних клубів із тимчасово окупованих регіонів України до регулярних національних чемпіонатів росії.

Нещодавно відкриті джерела повідомили, що ФК Севастополь із тимчасово окупованого Криму отримав сертифікат для участі в другій лізі росії (третій національний дивізіон). Відповідне рішення ухвалено на засіданні національної футбольної ліги рф.

Також зазначається, що російські чиновники планують залучити до своїх змагань ще команди з Криму — ТСК-Таврія, Рубін та Океан. Усі ці команди походять із території, якій УЄФА надав особливий статус 2014 року.

Дозвіл на проведення таких дій фактично демонструє зневагу до позиції та рішень ФІФА й УЄФА, терпимість до воєнних злочинів російської федерації щодо України та нехтування правами людини й законами цивілізованого світу.

У зв’язку із зазначеним УАФ наполягає на розгляді ФІФА та УЄФА даного протиправного процесу поглинання суб'єктів українського футболу російськими стейкхолдерами, вжитті заходів та пошуку можливостей для недопущення розвитку цього процесу в майбутньому.

Також звертаємося до ФІФА та УЄФА з проханням розглянути можливість позбавлення рфс членства у ФІФА та УЄФА через доведену невідповідність вимогам статутів керівних органів світового та європейського футболу й цінностям всесвітньої футбольної родини", — ідеться в листі УАФ.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд переніс розгляд справи Павелка на 30 червня.