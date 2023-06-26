Аргентина

Аргентинець — про найголовніше досягнення в кар'єрі.

Чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі розповів, що його кар'єра повністю відбулася, тому індивідуальні нагороди відходять на другий план.

"На нинішньому етапі кар'єри я не концентруюсь на індивідуальних досягненнях. Я фокусуюсь на тому, що залишиться після мене, на тому, чого я зміг досягти зі збірною Аргентини та на клубному рівні.

Мені пощастило виграти важливі трофеї – Лігу чемпіонів, чемпіонат світу, чемпіонати, Кубки. Мені пощастило виграти все. З цим я і підійду до кінця кар'єри. Так, рекорди та голи у мене теж є, але вони вторинні, хоч і приємні.

Досягнення всіх цілей зі збірною та клубами, а також на індивідуальному рівні – це завершення визначної кар'єри", – сказав нападник Інтер Маямі.

Раніше стала відома дата дебюту Мессі за Інтер Маямі.