Іспанія

Football.ua представляє переклад матеріалу The Athletic про цікавий шлях гравця Іспанії.

Іноді смішно від того, як складається життя.

У серпні 2016 року Сток Сіті з Прем’єр-ліги зіграв унічию в другому раунді Кубка ліги проти Стівеніджа з Другої ліги, і того вівторка ввечері на лавці виїзної команди можна було б побачити одного гравця, який цікавився, куди рухається його кар’єра.

Хоселу не був включений до команди Стоку на дві інші гри того сезону, у чемпіонаті проти Мідлсбро та Манчестер Сіті.

Тоді іспанець був невикористаним запасним у переможному матчі над Стівеніджем (4:0), плекаючи образу на менеджера Марка Хьюза і йому було важко не жаліти себе. Коли через чотири дні Сток відновив свої виступи в лізі в програному поєдинку проти Евертона, його знову виключили зі складу. За тиждень він залишив клуб.

"Це майже як історія Роя з Роверс, — розповідає Шей Гівен, колишній партнер гравця за Стоком. "Одного разу ти опинишся на лавці запасних у Стівеніджі. Закрий очі, і коли ти прокинешся, ти будеш грати за Іспанію і підписувати контракт із Реалом".

Офіційне представлення Хоселу як гравця Реала відбулося у вівторок, і йому, можливо, варто зрозуміти, чому деякі з його колишніх колег із Прем'єр-ліги були, м'яко кажучи, здивовані, побачивши, що його кар'єра йде таким несподіваним шляхом.

І не тільки в Стоку. Пізніше Хоселу провів два сезони в Ньюкаслі, де він часто був периферійною фігурою, і вболівальники, здавалося, воліли бачити в стартовому складі іншого фронтмена Александара Мітровича. Одного особливо похмурого для Хоселу вечора пролунали радісні вигуки, коли резервний арбітр підняв табло, показуючи, що його замінюють.

Все це ще більше бентежить і надихає спостерігати різку висхідну траєкторію кар’єри Хоселу в тому віці, коли більшість футболістів зазвичай вважають, що їхні найкращі моменти минули.

У березні цього року Іспанія вигравала з рахунком 1:0 вдома з Норвегією у відбірковому матчі чемпіонату Європи, коли Хоселу, за два дні до свого 33-го дня народження, вийшов на поле в своєму першому матчі в основній команді, з'явившись на заміну на 81-й хвилині. Він був найстаршим дебютантом Іспанії з 2006 року, і за три хвилини він зробив рахунок 2:0. Його другий гол у той день було забито через хвилину.

"Вік для мене не має значення, тому що я почуваюся дитиною", — сказав після цього Хоселу. "Я почуваюся 18-річним".

Минулої неділі він знову вийшов із лави запасних і знову забив (у серії пенальті), щоб допомогти перемогти Хорватію у фіналі Ліги націй, і через два дні після цього тріумфу був на Бернабеу, щоб емоційно заявити про себе як гравця Мадрида, описуючи цей день як один із найщасливіших у своєму житті.

Його залучили, щоб заповнити порожнечу, що залишилася після від’їзду Каріма Бензема — п’ятиразового переможця Ліги чемпіонів, володаря Золотого м’яча, суперзірки — до Саудівської Аравії, і це моменти, коли це може здатися трюком, бо важко уявити, що нове підписання Мадрида колись було шостим чи сьомим форвардом Сток Сіті.

"Він не був звичайним гравцем", — каже Гівен. "Ви, напевно, можете подивитися на це з точки зору схожості з Еріком Максимом Чупо-Мотінгом, який був у Стоку і, раптом, ви дізнаєтеся, що він грає за мюнхенську Баварію, змагаючись за вершину Бундесліги як один із їхніх зіркових гравців".

"Це чудовий поворот (для Хоселу), і ви повинні віддати йому належне за те, що він дотримувався своєї мети і вірив у себе. Це довга кар’єра, подорож і повідомлення дітям, що якщо в одному клубі не виходить, завжди є можливості в іншому місці".

Коли влітку 2017 року Хоселу прибув до Ньюкасла без великої помпи, це було схоже на відображення обмежень на витрати, які були накладені на клуб та Рафу Бенітеса, їхнього менеджера на той час.

Майк Ешлі, тодішній власник Ньюкасла, пообіцяв Бенітесу "до останнього пенні" на покращенні команди після підвищення з Чемпіоншипу як переможця титулу.

Натомість літо на Сент-Джеймс-Парку стало напруженим. Із грошима було важко, і можливість продажу Хоселу в Сток могла б взагалі не розглядатися, якби не Ешлі, який заблокував угоду про оренду 19-річного Теммі Абрахама з Челсі.

"У Ньюкаслі ми підписували гравців за невеликі гроші", — каже Бенітес. "Це як коли купуєш автомобіль. Якщо у вас великі гроші, ви можете купити дуже хороший бренд. Якщо у вас немає надто багато грошей, ви купуєте автомобіль, який, можливо, може виконувати цю роботу, але він не такий ефектний і не такий швидкий".

Хоселу не був ані ефектним, ані швидким, забив сім разів у 52 матчах (майже в половині з них, виходячи на заміну) впродовж двох сезонів на Сент-Джеймс Парк.

"Він був дуже хорошим гравцем із точки зору ціни", — каже Бенітес. "Його придбали за 4 мільйони фунтів стерлінгів плюс 1 мільйон фунтів стерлінгів (як бонуси) — нормально для гравця, який буде наполегливо працювати для команди. Те, що сталося в Ньюкаслі, полягає в тому, що вболівальники очікували більшого темпу.

Він був хорошим гравцем для нас, і він мав потенціал, щоб грати добре. Був хороший у повітрі, і він непогано вміє діяти у завершенні моментів. Але якщо витрачати гроші, які ми витрачали, багато часу доведеться грати на контратаках. Тоді йому було важко демонструвати рівень через відсутність темпу".

Алекс Херст, редактор ньюкаслського фан-клубу True Faith, може пригадати "найрідкісніші чарівні дні під керівництвом Ешлі", на початку сезону-2017-18, коли Хоселу забив у своєму повноцінному дебюті, а Ньюкасл переміг Вест Гем із рахунком 3:0 на Сент-Джеймсі Парк.

Але були також часи, коли вболівальники хотіли, щоб хтось більш динамічний керував атакою команди.

Аналіз Бенітеса полягає в тому, що Александар Мітрович, конкурент іспанця, був "дуже хорошим хлопцем, але дуже емоційним і, можливо, надто незрілим у той час".

Після його невиходу на поле зі Стівеніджем, про який згадувалося раніше, Хоселу провів решту сезону в оренді зі Стоку в Депортіво Ла-Коруньї на батьківщині. Його результати в цьому періоді були невражаючими: п'ять голів у 20 матчах у чемпіонаті (11 з них навіть поза лавою запасних) для команди, яка посіла 16-е місце з 20 у Ла Лізі, маючи п'ять очок від вильоту. Проте Бенітес знав, що отримує надійного, працьовитого професіонала.

"Якщо проаналізувати його технічно, він непоганий", — каже зараз Бенітез. "Я пам'ятаю тренування (в Ньюкаслі) на стадіоні, і він забивав чудові голи ударами з льоту. Технічно він хороший – може забивати голи обидвома ногами, має пас і удар. Гарний у повітрі. Але ще раз скажу: наші вболівальники очікували темпу.

Якщо у вас є технічні здібності та тактичне розуміння, і ви все це використовуєте, тоді ви коштуєте 60 мільйонів фунтів. У нас нічого такого не було. Трьох нападників, яких Ньюкасл підписав за наступні кілька років після мого відходу: Каллума Вілсона за 20 мільйонів фунтів стерлінгів, Кріса Вуда за 25 мільйонів фунтів стерлінгів і Александра Ісака за 60 мільйонів фунтів стерлінгів. Ось і вся різниця.

Коли ми підписали Хоселу, ми отримували хорошого нападника з технічними можливостями, який міг добре використовувати якості. Він може тримати м'яч, скидати його головою, виконувати передачу.

Реальність така, що ви повинні керувати за допомогою інструментів, які у вас є. Я думаю, що ми зробили це добре. Скільки інших команд пройшли шлях від Чемпіоншипу до Прем’єр-ліги та фінішували 10-ми (у своєму першому сезоні), не витрачаючи грошей? Не надто багато.

Це було велике досягнення — і Хоселу зіграв у цьому велику роль".

Він дійсно зіграв ключову роль (поза лавою запасних) у пам’ятній перемозі над Евертоном з рахунком 4:3 у грудні 2015 року, зрівнявши рахунок на 80-й хвилині перед вирішальним пенальті Марко Арнаутовича в компенсований час. Хоселу був настільки схвильований, що обійняв арбітра Марка Клаттенбурга за те, що той вказав на точку.

Однак, окрім цього, постійні спостерігачі Стоку бачили лише спорадичні проблиски таланту, завдяки якому Хоселу наступного сезону буде грати за 14-разового володаря кубку чемпіонів.

"Дуже дивно, що його кар’єра розквітла так пізно", — каже Саймон Лоу, шанувальник Стока, письменник і автор. "Насправді, я повинен визнати, що коли я побачив, що він грав за Іспанію — точніше, що гравець із його ім’ям грав за Іспанію — мені довелося його шукати, щоб перевірити, що це той самий гравець.

Я думав, що він, можливо, пішов на пенсію. Але, так, це був він, і, боже мій, яка історія у віці 33 років побачити його повернення до Мадрида".

Лоу є автором 12 книг про Сток, а також автобіографії Джона Раджа, колишнього футбольного директора клубу, яка буде випущена пізніше цього року.

"У певному сенсі Хоселу був трохи невдахою", — каже письменник. "Він виступав у Стоку в якості запасного нападника в епоху, яку вболівальники з любов’ю називають нашою командою "Стокелана". У нас була передова трійка: Боян (Кркіч), (Джердан) Шакірі та Арнаутович, і це був спокійний, золотий період для клубу.

У нас також був Джонатан Волтерс. У нас був Маме Бірам Діуф, колишній нападник Манчестер Юнайтед і Блекберна. У той час Пітер Крауч був гравцем Стоку. Пітер Одемвінгі теж. Тож Хоселу був, ймовірно, сьомим вибором у дуже талановитій команді. Коли він пішов, це було майже непомітно. До нього не було ворожості чи звинувачень, але ніхто не може повірити в те, що зараз відбувається".

Трансформація кар'єри Хоселу почала набувати обрисів після того, як він залишив Ньюкасл і приєднався до іспанського Алавеса за 2 мільйони фунтів у 2019 році.

Хоселу досягав двозначних показників за кожен із трьох років перебування там, у тому числі 14 голів, коли вони фінішували на останньому місці Ла Ліги минулого року. "У нас є один із найкращих центрфорвардів у Європі, і він стає ще кращим". Хаві Каллеха, тодішній менеджер Алавеса, сказав ці слова Radio Marca.

Після цього Хоселу повернувся у вищий дивізіон разом із Еспаньйолом, і знову продемонстрував свою здатність забивати голи в проблемній команді. Їх було 16 у 34 матчах чемпіонату, що зробило сезон-2022-23 найрезультативнішим у його кар’єрі. Лише двом гравцям — французу Бензема та польському нападнику Барселони Роберту Левандовські вдалось більше, тож він отримав трофей Сарри як іспанець з найбільшим гольовим результатом у Ла Лізі.

При зрості 6 футів 4 дюйми (1,92 м) він виграв 174 повітряних дуелі минулого сезону, став другим за цим показником у вищому дивізіоні Іспанії. Ніхто не може сказати, що Хоселу не був потрібного зросту або достатньо сильним для Прем'єр-ліги.

"Він був гарний у повітрі", — каже Гівен. "Він не був величезним, але у нього була хороша стрибучість. У мене про нього хороші спогади.

Деякі іноземні гравці приходять і тримаються осторонь. Він був хорошим гравцем – просто з якоїсь причини у нього не вийшло в Стоку. Можливо, ми, як команда, не використовували його сильні сторони".

Іншим шанувальником футболіста був Стів Сідвелл, ще один колишній гравець Стоку. "Я повинен сказати, що він був одним із найкращих гравців у Сток Сіті. Якби ви покликали когось із хлопців з команди, вони б сказали, що він нереальний — ліва нога, права нога, будь-який фінішінг у повітрі, чесно кажучи, потужно".

І все ж Хоселу пройшов через Прем'єр-лігу, нібито в роки, які мали бути одними з найкращих у його кар'єрі, не зробивши жодного реального впливу.

"Знову ж таки, я скажу, що Прем'єр-ліга складніша з точки зору темпу", — додає Бенітес. "У Іспанії, якщо він є важливим гравцем, це тому, що технічно він здатний змусити людей навколо себе грати краще. Ось чому він був таким важливим".

Хоселу одягне футболку під номером 14 у Мадриді (раніше її носили такі гравці, як Каземіро, Рауль, Гуті, Луїс Енріке, Георге Хаджі та Еміліо Бутрагеньо).

Уявіть собі, це інше задоволення від роботи, ніж згадане зі Стоку, сидячи на лавці запасних у матчі Кубка ліги проти команди четвертого дивізіону перед 3363 людьми. А колишній головний тренер Реалу Бенітес, який близький до того, щоб стати новим тренером Сельти Віго, очікує, що його колишньому гравцеві сподобається бути частиною колективу Карло Анчелотті.

"Із такою командою, як Реал Мадрид, яка має стільки володіння м’ячем і буде постійно атакувати, він буде загрозою в повітрі", — говорить Бенітес. "Він не той гравець, який, відстаючи на 40 метрів, може забігти позаду захисників і бути швидшим за них. Але якщо він буде близько до штрафної, то точно зможе забивати голи".

За матеріалами The Athletic