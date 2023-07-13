Аргентина

Лео відверто відповів на питання, яке турбує мільйони фанатів.

Лідер і капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі повідомив, що незабаром завершить кар'єру в національній команді.

"Це станеться в момент, коли це повинно буде статися. За останній час я домігся всього, тож тепер залишається тільки насолоджуватися. Бог підкаже, коли настане потрібний момент, щоб піти.



Упевнений, це станеться скоро. Це логічно, враховуючи мій вік. Але я не знаю точно, коли настане відповідний момент. Я рухаюся від дня до дня, насолоджуюся всім тим прекрасним, що мене оточує.



Нам у збірній довелося пройти через важкі часи. Нам пощастило виграти чемпіонат світу і Кубок Америки. Настав час насолоджуватися", — розповів він в інтерв'ю TV Publica.

Раніше Ліонель Мессі розповів, що задоволений переходом в Інтер Маямі та пообіцяв докладати максимальних зусиль задля перемог клубу.