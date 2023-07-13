Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу донецький Шахтар зустрінеться з грецьким АЕК Афіни.

Це буде другий матч для донецької команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

У першій грі "помаранчево-чорні" розписали мирову з АЗ Алкмар (3:3).

Також додамо, що нещодавно стало відомо, що "гірникам" усе ж таки частково компенсують утрату ізраїльського нападника Манора Соломона.

За підсумками минулого сезону АЕК став першим у грецькій першості та виграв Кубок Греції.

Матч відбудеться сьогодні, 13 липня, о 18:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про намагання представників Саудівської Аравії перехопити воротаря донеччан Анатолія Трубіна в міланського Інтера.