До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
фото ФК Шахтар Донецьк
13 липня 2023, 08:55
У рамках товариського матчу донецький Шахтар зустрінеться з грецьким АЕК Афіни.
Це буде другий матч для донецької команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.
У першій грі "помаранчево-чорні" розписали мирову з АЗ Алкмар (3:3).
Також додамо, що нещодавно стало відомо, що "гірникам" усе ж таки частково компенсують утрату ізраїльського нападника Манора Соломона.
За підсумками минулого сезону АЕК став першим у грецькій першості та виграв Кубок Греції.
Матч відбудеться сьогодні, 13 липня, о 18:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялось про намагання представників Саудівської Аравії перехопити воротаря донеччан Анатолія Трубіна в міланського Інтера.