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Аргентинець запевнив, що робитиме все можливе, щоб його клуб перемагав.

Чемпіон світу 2022 року Ліонель Мессі розповів, що задоволений переходом в Інтер Маямі та пообіцяв докладати максимальних зусиль задля перемог клубу.

"Мій менталітет і мої амбіції не зміняться, я намагатимусь, де б я не був, докладати сили заради себе та свого нового клубу, продовжуватиму грати на найвищому рівні.

Ми [з сім'єю] задоволені ухваленим рішенням. Ми готові до нових випробувань і змін", – сказав аргентинець в ефірі TV Publica.

Раніше повідомлялось, що презентацію Мессі планують проводити та транслювати під час перерви у фіналі Кубка КОНКАКАФ. Це відбудеться у найближчу неділю. У фінальному матчі зіграють переможці півфіналів: США — Панама і Ямайка — Мексика.