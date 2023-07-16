Аргентина

Легенда Баварії здобула перший серйозний трофей у дебютний тренерський сезон.

Рівер Плейт у матчі 25 туру чемпіонату Аргентини впевнено обіграв Естудіантес із рахунком 3:1, завдяки чому достроково став чемпіоном своєї країни.

Вже на другій хвилині господарі повели у рахунку зусиллями Бельтрана, а потім ще до перерви голами відзначилися Де Ла Крус та Барко. У гостей єдиний м'яч забив Мендес.

Таким чином, Рівер Плейт став чемпіоном Аргентини у дебютний тренерський сезон для легенди Баварії Мартіна Демікеліса, який у листопаді 2022 року змінив Марсело Гальярдо.

До цього 42-річний аргентинець працював із молодіжними командами Баварії.

Для Рівер Плейта це чемпіонство стало 37 в історії клубу, що є оновленням рекорду чемпіонату Аргентини.