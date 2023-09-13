Аргентина

Анхель результативно провів матч відбору на ЧС-2026.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі не зіграв в матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Болівії (3:0) через пошкодження, тому з капітанською пов'язкою вийшов Ді Марія. Анхель прокоментував цю подію.

"Якщо чесно, це було дуже приємно та емоційно. Ще більше емоцій я відчув за день до того, коли Лео передав мені пов'язку. Коли найкращий у світі віддає тобі пов'язку, це щось унікальне. Найкращий в історії передав мені цю пов'язку, і це щось невимовне.

Ми не говорили про це, тому що не знали, чи Мессі гратиме. Це від його стану. Лео намагався до останнього дня, але відчував дискомфорт. Краще було не ризикувати", – сказав Ді Марія.

Раніше Мессі розповів, кого вважає найкращим захисником у світі.