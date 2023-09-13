Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Франції прокоментував інцидент за участі свого підопічного.

Кількома днями раніше стрічку футбольних новин сколихнула звістка про те, що допінг-тест французького центрального півзахисника туринського Ювентуса Поля Погба після матчу проти фріульського Удінезе дав позитивний результат.

На тлі цього 30-річного виконавця одразу було відсторонено від будь-яких занять професійним футболом, допоки не надійдуть результати контрольних аналізів.

Ця звістка викликала у Франції ажіотаж такого рівня, що навіть головному тренеру національної збірної Дідьє Дешаму, який не викликав Погба з березня минулого року, довелось коментувати інцидент.

"Я дуже здивований цій новині. Точно можу сказати лише те, що я ще не знаю всіх фактів того, що відбулось, оскільки розслідування й досі триває.

Однак зараз із Полем відбувається так багато поганих речей… Це важко витримати.

Я досі пам’ятаю дискусії з ним щодо COVID-19 та вакцинації. А цього разу ще й ці метаболіти.

Чому і як це відбулось? Я думаю, що він і сам не знає, на жаль. Йому важко, я завжди його підтримував. Це ще одна невдача для нього", — заявив французький фахівець.

Погба зіграв за національну збірну 91 матч, забивши 11 голів та віддавши дев’ять гольових передач.