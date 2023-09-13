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24 збірні змагатимуться за трофей.

12 вересня пройшов завершальний матч відбіркового турніру Кубка африканських націй-2023 у групі C. Збірна Камеруну розгромила Бурунді (3:0). Цей результат дозволив камерунцям, а також Намібії гарантувати собі участь у фінальному турнірі.

У відбірному турнірі залишилося провести лише один матч у групі K між Марокко та Ліберією, його перенесли через землетрус. Проте, його результат не вплине на визначення учасників фінальної стадії.

Таким чином стали відомі всі учасники КАН: Кот-д'Івуар, Марокко, Алжир, ПАР, Сенегал, Буркіна-Фасо, Туніс, Єгипет, Замбія, Екваторіальна Гвінея, Нігерія, Гвінея-Бісау, Кабо-Верде, Малі, Гвінея, Гана, Ангола, Танзанія, Мозамбік, ДР Конго, Мавританія, Гамбія, Камерун та Намібія.

Жеребкування вирішального етапу має відбутися в Абіджані 12 жовтня.

Фінальний турнір відбудеться у Кот-д'Івуарі з 13 січня по 11 лютого 2024 року.

Чинним чемпіоном Африки є збірна Сенегалу.