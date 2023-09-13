Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Георгій розповів, чому послизнувся на власній половині поля, що призвело до голу італійців.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков прокоментував свою помилку в матчі відбору на Євро-2024 проти Італії (1:2).

"Прикра помилка. Розумію, що на такому рівні неможливо робити такі помилки. Це буде для мене великим уроком, бо перед кожною грою треба підбирати взуття. Я взув бутси з пластики, треба було металеві взувати. Потім перевзувся, стало набагато легше, але це моя помилка. Я це розумію.

Хочу попросити вибачення перед командою, перед вболівальниками, бо на такому рівні так не можна помилятися", — сказав Судаков в ефірі Суспільного.

Дивитися відео голів та огляд матчу Італія — Україна ви можете на Football.ua.