Аргентина

Аргентинцю було 85 років.

У віці 85 років пішов із життя легендарний аргентинський тренер Сесар Луїс Менотті.

Менотті привів збірну Аргентини до першої в її історії перемоги на чемпіонаті світу, коли альбіселесте завоювали Кубок світу на рідній землі 1978 року. За Менотті у збірній Аргентини дебютував Дієго Марадона.

Пішовши з посади головного тренера збірної Аргентини 1983 року, Менотті очолив Барселону, за сезон роботи з якою виграв Кубок Іспанії, Кубок іспанської ліги і Суперкубок Іспанії.

Загалом Менотті керував 16 різними командами, до їх числа також входять Атлетіко, Сампдорія і збірна Мексики.