Аргентина

Аргентинський гранд зацікавлений у послугах нападника "синіх" Алехандро Гарначо та вже розпочав переговори щодо його річної оренди в літнє трансферне вікно.

Нападник Челсі Алехандро Гарначо може продовжити кар'єру в Аргентині. Про це повідомляє TyC Sports. За даними джерела, у підписанні форварда зацікавлений Рівер Плейт.

Аргентинський клуб має намір орендувати футболіста, а його представники вже напряму зв'язалися з Гарначо щодо можливого річного переходу вже цього літа. Стверджується, що в Челсі позитивно сприймають такий варіант, вважаючи, що ігрова практика на батьківщині допоможе гравцеві повернути впевненість.

Алехандро Гарначо перейшов до Челсі з Манчестер Юнайтед у 2025 році за 46 мільйонів євро. Його контракт із "синіми" розрахований до 30 червня 2032 року.

У поточному сезоні-2025/26 нападник провів за лондонський клуб 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі. Наразі ринкова вартість гравця оцінюється у 40 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Гарначо не розглядають у збірній Аргентини.