Сім медиків звинувачують у недбалості, яка могла призвести до смерті легенди футболу.

В Аргентині стартував новий судовий процес у справі смерті Дієго Марадони, який помер у листопаді 2020 року у віці 60 років.

Як повідомляє Reuters, перед судом постали семеро представників медичної команди, яких звинувачують у вбивстві з необережності. Попередній процес було припинено минулого року через відставку одного із суддів.

У межах нового розгляду планується заслухати свідчення майже 100 осіб. Слідство зосереджене на можливій недбалості лікарів під час реабілітації легендарного футболіста після операції на мозку.

Прокуратура стверджує, що медики порушували протоколи лікування, а умови перебування Марадони під час відновлення були неналежними. Водночас сторона захисту наполягає, що смерть була неминучою через хронічні проблеми зі здоров’ям.

Розслідування у справі розпочалося ще у 2021 році, коли спеціальна медична комісія дійшла висновку, що дії лікарів були некомпетентними та безвідповідальними.

У разі доведення провини обвинуваченим загрожує від восьми до 25 років позбавлення волі.