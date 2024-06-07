Аргентина

Фігура Ліонеля Мессі — ключова у збірній Аргентини.

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні висловився про майбутнє нападника і капітана "альбіселесте" Ліонеля Мессі.

"Аргентинці відчувають смуток, думаючи про день, коли Мессі завершить кар'єру.

Він усе ще грає, тому нам треба отримувати задоволення від того, що він зараз робить. Це важливо для всіх, а не тільки для Аргентини, тому що врешті-решт Мессі грає для всіх, хто любить футбол", — сказав Скалоні на пресконференції перед товариським матчем з Еквадором (10 червня).

Влітку збірна Аргентина зіграє на Кубку Америки. Турнір пройде з 20 червня до 14 липня в США.