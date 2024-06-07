Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

На рахунку голкіпера 118 матчів у складі збірної Німеччини.

Воротар Баварії Мануель Ноєр завершить кар'єру у збірній Німеччини після домашнього чемпіонату Європи-2024. Про це повідомляє журналіст Bild Тобі Альтшаффль.

За інформацією джерела, майбутній Євро-2024 стане останнім міжнародним турніром для 38-річного німця.

Також зазначається, що після цього воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген стане першим номером національної команди.

У складі збірної Ноєр провів 118 матчів, з яких 49 на нуль за 113 пропущених м'ячів. Він дебютував у національній команді у червні 2009 року.

Нагадаємо, чемпіонат Європи-2024 відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня.