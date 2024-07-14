Аргентина

Аргентинець вважає, що Аргентина переживає найкращі часи.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі поділився думкою напередодні очного матчу у фіналі Кубка Америки-2024.

"У нас дуже молоде покоління. Деякі гравці були чемпіонами Америки та світу, а їм по 23, 24 та 25 років. У них попереду ще ціла кар'єра у збірній.

Я сподіваюся, що вони не втратять бажання продовжувати перемагати, змагатися і передадуть те саме тим, хто прийде після них.

Для мене головне, щоби була хороша команда. Тоді можуть прийти здобутки", – сказав Мессі.

Фінал Кубка Америки між збірними Аргентини та Колумбії відбудеться 15-го липня, о 03:00 за київським часом.