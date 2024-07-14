Іспанець пояснив, як його команда спробує здолати англійців.
РОДРІ, GETTY IMAGES
14 липня 2024, 16:35
Півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував майбутній фінал Євро проти Англії.
"На таких турнірах, як Євро, все проходить важко і швидко.
Коли ми грали з Німеччиною, вони зрівняли рахунок на останньому подиху матчу. Як правило, команда, яка зрівнює рахунок так пізно, потім перемагає. Але ми були неймовірно зрілими в додатковий час. Такі речі роблять вас сильнішими як команду.
Ми зіткнулися з купою подібних тестів, вони були складними.
Важко усвідомити, що перший гол ми пропустили лише в 1/8 фіналу — від Грузії", — сказав Родрі.
Нагадаємо, фінал Євро відбудеться у найближчу неділю, початок о 22:00.