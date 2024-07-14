Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанець пояснив, як його команда спробує здолати англійців.

Півзахисник збірної Іспанії Родрі прокоментував майбутній фінал Євро проти Англії.

"На таких турнірах, як Євро, все проходить важко і швидко.

Коли ми грали з Німеччиною, вони зрівняли рахунок на останньому подиху матчу. Як правило, команда, яка зрівнює рахунок так пізно, потім перемагає. Але ми були неймовірно зрілими в додатковий час. Такі речі роблять вас сильнішими як команду.

Ми зіткнулися з купою подібних тестів, вони були складними.

Важко усвідомити, що перший гол ми пропустили лише в 1/8 фіналу — від Грузії", — сказав Родрі.

Нагадаємо, фінал Євро відбудеться у найближчу неділю, початок о 22:00.