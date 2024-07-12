Копа Америка

Суперник Аргентини підходить до фіналу Копи на тлі потужної безпрограшної серії.

Збірна Колумбії у фіналі Кубка Америки зустрінеться з національною командою Аргентини, завдяки мінімальній перемозі над Уругваєм (1:0) у півфіналі турніру.

Таким чином збірна Колумбії продовжила свою серію без поразок у всіх турнірах, яка після перемоги над Уругваєм становить 28 матчів. Ця серія включає 22 виграні матчі та шість нічиїх. При цьому колумбійці виграли 12 з останніх 13 зустрічей.

Останньої поразки Колумбія зазнала 2-го лютого 2022 року у виїзному матчі кваліфікаційного турніру до ЧС-2022 від збірної Аргентини (0:1).

Нагадаємо, у ніч із 14-го на 15-е липня колумбійці вперше з того лютневого матчу зустрінуться з аргентинцями в рамках фіналу Кубка Америки-2024.