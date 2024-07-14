Аргентина

Аргентинець висловився про партнера по команді.

Напередодні фіналу Кубка Америки Аргентина — Колумбія Ліонель Мессі прокоментував останній матч Анхеля Ді Марії в міжнародній кар'єрі.

"Ді Марія все твердо вирішив, і ніщо його не похитне.

Було б чудово, якби він забив ще один гол у фіналі, як робив у всіх своїх останніх фіналах", — сказав Мессі.

Фінал Кубка Америки між збірними Аргентини та Колумбії відбудеться 15-го липня, о 03:00 за київським часом.