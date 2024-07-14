Аргентина

Аргентинець вважає, що його команда не є фаворитом.

Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес висловився напередодні фіналу Кубка Америки проти Колумбії.

"Ми раді, ніби це наш перший фінал. Сьогодні я почуваюся більш мотивованим, ніж перед попереднім Кубком Америки. Ті, хто думають, що статус чемпіонів світу нас розслабить, докорінно помиляються", — сказав Мартінес.

Фінал Кубка Америки між збірними Аргентини та Колумбії відбудеться 15-го липня, о 03:00 за київським часом.