Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Обидва тінейджери опинилися в стартових складах своїх збірних на вирішальний матч Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф чемпіонату Європи-2024 у Німеччині на берлінському Олімпіаштадіон зустрінуться збірні Іспанії та Англії.

Правий вінгер іспанців Ламін Ямал і центральний півзахисник англійців Коббі Мейну гратимуть із перших хвилин вирішального протистояння. Ознайомитися з повними стартовими складами збірних можна за посиланням.

За даними OptaJoe, вперше в історії фіналів чемпіонатів Європи та світу двоє тінейджерів отримали місця в основі своїх національних команд. Нагадаємо, що Ямалу лише вчора, 13 липня, виповнилося 17 років, тоді як Мейну в квітні відсвяткував своє 19-річчя.

Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією матчу Іспанія — Англія у фіналі плей-оф Євро-2024 на нашому сайті.