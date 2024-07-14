Італія

Хосе Рейна повертається до Італії.

Колишній воротар Ліверпуля та збірної Іспанії Хосе Рейна повертається до італійської Серії А. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 41-річний воротар переходить до лав новачка елітного дивізіону Комо, який запропонував футболістові однорічний контракт. Про фінансові деталі не повідомляється. Зазначено, що він буде дублером Пау Лопеса.

Рейна дістанеться Комо безплатно, оскільки перебуває у статусі вільного агента після закінчення контракту з Вільярреалом.

Також додамо, що у Комо він виступатиме під керівництвом свого колишнього партнера зі збірної Іспанії Сеска Фабрегаса.

Минулого сезону Рейна провів 12 матчів, з яких три на нуль за 15 пропущених м'ячів.

Зазначимо, що раніше Хосе виступав в Італії, захищаючи кольори Наполі, Лаціо та Мілана.