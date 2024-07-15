Аргентина

Анхель Ді Марія попрощався зі збірною Аргентини.

Півзахисник Анхель Ді Марія прокоментував завершення міжнародної кар’єри після перемоги на Кубку Америки, де його команда у фіналі здолала Колумбію (1:0).

"Цьому судилося статися. Я мріяв про це. Я мріяв, що вийду у фіналі, виграю його – і отак завершу кар’єру у збірній.

У мене стільки чудових відчуттів, і я нескінченно вдячний нинішньому поколінню гравців. Сьогодні я йду, але з титулом", — сказав Ді Марія.

Кубок Америки. Лаутаро Мартінес приніс перемогу Аргентині над Колумбією в овертаймі