Копа Америка

Розкішна розв’язка турніру в США.

Сьогодні вночі відбувся фінальний матч на Кубку Америки-2024 поміж Аргентиною та Колумбією.

Гра відбувалась у Маямі-Ґарденс, де на Hard Rock Stadium "альбіселесте" здобули перемогу в компенсований час.

Основний час зустрічі супроводжувався шаленою боротьбою з перевагою Колумбії в атаці в першому таймі й повністю рівним протистоянням після перерви, а також травмою Ліонеля Мессі.

Після цього розпочався винятковий для цього турніру додатковий час, героєм якого став Лаутаро Мартінес.

Огляд матчу:

Аргентина — Колумбія 1:0

Гол: Лаутаро Мартінес, 112

Аргентина: Еміліано Мартінес — Монтіель (Моліна, 72), Ромеро, Лісандро Мартінес, Тальяфіко — Де Пауль, Макаллістер (Паредес, 97), Фернандес (Ло Чельсо, 97) — Мессі (Гонсалес, 66), Лаутаро Мартінес (Альварес, 96), Ді Марія (Отаменді, 117).

Колумбія: Варгас — С. Аріас, Куеста, Санчес, Мохіка — Ріос (Кастано, 89), Лерма (Урібе, 106) — Дж. Аріас (Карраскаль, 106), Хамес (Кінтеро, 91), Діас (Борха, 106) — Кордоба (Борре, 89).

Попередження: Мак Аллістер, Ло Чельсо — Кордоба, Борха.